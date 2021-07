Di Gennaro: “Mi intriga il ritorno di Mourinho. Ma il compito più arduo…”

Le considerazioni del noto opinionista a proposito del ritorno in Italia dello Special One

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, si è soffermato sulla nuova avventura in Italia di Josè Mourinho: "Mi intriga molto il ritorno di Mourinho, mancava un personaggio così: è in una città e società importante, che ha cambiato proprietà e ora spiazzato tutti quelli che pensavano il nuovo tecnico sarebbe stato Sarri. Hanno deviato e poi fatto arrivare Mou. La squadra deve essere potenziata, visto che l'infortunio di Spinazzola sarà lungo. Però già sono forti, c'è bisogno di completare l'organico. Per com'era la situazione prima, invece, il maggior lavoro, compito arduo e stimolante, ha forse da farlo Sarri con la Lazio".