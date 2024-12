Di Gennaro: “Scudetto? C’è anche l’Atalanta. Se la Juve non riparte…”

"Per me non è vero, la posizione non è giusta per lui alla Juve. E' un tuttocampista, sulla trequarti come gioca ora è un problema. Lui ha un dinamismo per giocare tra le linee. Secondo me la posizione non è quella giusta, deve stare più indietro. Koopmeiners però non può dire che si vive alla giornata alla Juve, non si possono dire cose del genere in un club del genere. La Juve non sta facendo male, c'è una filosofia nuova e anche investimenti importanti ma ad oggi non ha un attaccante. Non vuol dire che Giuntoli sia scarso, ma questo è un errore. Così come bisogna dire che col Lecce Motta è stato presuntuoso. Bisogna dire che questi sono errori. E i dati dicono che questa Juve arriva mento in area di rigore, sono numeri".