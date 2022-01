Incocciati: “Scudetto? Lo dico da inizio anno: se il Napoli è al completo…”

L'ex calciatore: "Lo dico da inizio anno: se il Napoli è al completo ha tutte le carte in regola per giocarsi la vittoria del campionato"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Beppe Incocciati, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vittoria dello scudetto da parte del Napoli: «Lo dico da inizio anno: se il Napoli è al completo ha tutte le carte in regola per giocarsi la vittoria del campionato. Spesso sembra che questa squadra manchi della maturità giusta, ma Spalletti ci sta lavorando dopo averlo evidenziato anche alle tv».