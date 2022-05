Di Gennaro: “Scudetto? Può perderlo solo il Milan. Poche chance Inter, pagherà Bologna”

L'ex giocatore e ora opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato dell'ultima giornata di campionato e della corsa scudetto

"Ieri ho visto Milan e Verona. E' stata una bella partita, c'è stata grande qualità anche a livello tattico, uno spot per il calcio. Lo Scudetto? Ora può perderlo solo il Milan. Il gol di Florenzi magari non è un segnale, ma sono situazioni che fanno ben sperare. All'Inter non posso dare troppe chance. l'errore di Bologna lo pagheranno".

"Se sta bene come ora, te le fa vincere certe partite. E' il migliore a livello tecnico nella squadra, deve giocare per forza. In coppia? Sia con Vlahovic che con Morata. Per me sarà 4-4-2".