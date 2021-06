Di Gennaro: “Serie A cresciuta in qualità: cambiata la mentalità ma non…”

Le parole dell'ex calciatore Di Gennaro sulla Serie A e sui temi caldi come gli Europei tra l'Italia e le selezioni top

Antonio Di Gennaro , ex calciatore e ora opinionista, ha parlato in collegamento a TMW Radio nel corso della trasmissione 'Stadio Aperto'.

Tra i temi trattati Euro 2020: "Oltre a Inghilterra e Germania, su quel lato vedo bene l'Olanda. Li ho anche visti meglio di quanto non si pensasse dopo le tante polemiche. Anche se non ha fatto grandissime cose, la Francia mi sembra invece quella più forte sul collettivo, in più vedo un Pogba in grande forma, ieri ricordava Rivera. Poi c'è un Belgio un po' a corrente alternata, ma quando giocano i fenomeni fanno paura".