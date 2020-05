Di Gennaro: “Serie A a 18 squadre, serve riforma. Magari si torna a giocare…”

Antonio Di Gennaro, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato della possibile partenza in ritardo della prossima stagione: “Io ricordo che nel 2000 si cominciò la stagione al primo ottobre perché c’erano stati problemi per gli Europei. D’altronde la situazione è anomala, era una cosa imprevedibile, dobbiamo ritornare nei parametri per arrivare bene all’Europeo, magari si tornerà a giocare a Natale, cosa che a me non dispiaceva. Magari avremo avuto mesi in più, ma ancora non siamo sicuri che il virus non si ripresenterà. Sentiamo tante cose, tutte diverse: bisogna convivere con lui, e mi auguro che si trovi una coesione totale. Amo il calcio e mi auguro che riparta, così come che ci sia una riforma: 18 squadre in A, 20 in B e 20 in C. Massimo cinque stranieri, e zero nelle Primavere. Questo dico”.