Di Gennaro: “Vlahovic, parole Commisso chiare: tocca a lui. Un nome se parte”

Le dichiarazioni sul futuro di Dusan Vlahovic, che sta trattando il rinnovo di contratto con la Fiorentina

A TMW Radio, Antonio Di Gennaro si è espresso così sul caso Dusan Vlahovic : "Italiano ha fatto grandissime cose in poco tempo e Vlahovic è la punta che detta i tempi alla squadra, che fa reparto da solo. Le parole di Commisso sono state chiare. È un'offerta importante, ma se queste situazioni portano a una situazione mentale sbagliata per il giocatore, questo farebbe male a tutta la squadra. La Fiorentina sta facendo la sua parte. A vent'anni è un'offerta importante e Firenze ha grandi prospettive, con un allenatore che può aprire un ciclo".

"È difficile trovare un giocatore ventenne con le qualità di Vlahovic, che in un anno ha avuto un miglioramento impressionante, anche a livello di leadership. Scamacca in prospettiva può essere interessante, ma non credo possa essere un giocatore da venti gol a stagione".