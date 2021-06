Di Gregorio, oggi la firma col Monza. Prestito con obbligo in casi di promozione

Il portiere dell'Inter torna al Monza e verrà riscattato dal club di Serie B in caso di promozione nella massima serie

Michele Di Gregorio torna al Monza. Il portiere è stato girato nuovamente in prestito dall'Inter al club allenato da Stroppa. Secondo quanto riportato da Tmw il portiere ha firmato oggi il suo contratto. Sarà un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A del club brianzolo.