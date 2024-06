Le parole dell'ex calciatore: "Voto alto per la prima parte, per il girone di andata, ma nel girone di ritorno è insufficiente"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha giudicato così l'operato di Massimiliano Allegri alla Juventus: "Si è salvato con la Coppa Italia. Voto alto per la prima parte, per il girone di andata, ma nel girone di ritorno è insufficiente. Alla fine do 6.5, si salva per la Coppa Italia. La Juve con Thiago Motta cambia completamente mentalità. Ha un allenatore che porta gioco. E avrà la possibilità di monitorare giocatori forti".