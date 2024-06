"Istanbul è il posto più bello d'Europa per viverci. Gli hanno dato 10 mln di euro all'anno. Per uno che ha allenato top club e non voleva andare in Arabia, ha scelto di andare a vincere un campionato in Turchia, non lo vince da 10 anni ed è stimolante anche questo. Come lui non c'è nessuno. E' più intelligente di tutti, ironico, divertente, preparato, ha delle capacità straordinarie. E' avanti anni luce rispetto agli altri, anche in campo anche se la gente pensa che non sappia allenare. Se parli di calcio con lui rimani stordito. Cerca di semplificare quello che altri complicano".