Di Livio: “Inter, Perisic merita la conferma: stagione straordinaria. Ha ragione…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore sul futuro - ancora tutto da definire - del centrocampista croato dell'Inter

L'ex centrocampista Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per parlare del futuro di Ivan Perisic , in scadenza di contratto tra meno di un mese e mezzo con l'Inter.

"Merita la riconferma all'Inter per quello che ha fatto, una stagione straordinaria - le parole riportate da TMW -. Non so cosa succederà per il titolo ma Perisic ha ragione: non devi aspettare così tanto se devi rinnovare un contratto, merita rispetto".