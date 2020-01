Di Lorenzo: “L’Inter è forte, ma anche noi siamo una grande squadra. Lautaro e Lukaku…”

Intervistato da Sky Sport, Giovanni Di Lorenzo ha parlato di Napoli-Inter in programma al San Paolo lunedì sera. Questo il commento del giocatore: “Siamo sempre il Napoli, è vero che veniamo da un periodo particolare ma siamo una squadra forte. Quindi non abbiamo paura di nessuno, entriamo in campo sempre per vincere e poi sarà il campo a determinare il risultato. Però, naturalmente, la squadra gioca per i tre punti. Ora abbiamo tre partite in casa nelle prossime quattro, dobbiamo sfruttare questo fattore perché il San Paolo pieno fa una certa differenza. Lukaku-Lautaro? Sono due grandi attaccanti, stanno facendo bene. Ma l’Inter non è solo loro, è una squadra importante e sta facendo un grande campionato. Ma noi giochiamo in casa e siamo pronti“.

(Sky Sport)