Di Lorenzo: “Partita difficile, Inter squadra forte. C’è un po’ di rammarico. Perisic…”

Le dichiarazioni del giocatore rilasciate al termine di Napoli-Inter

Al termine di Napoli-Inter, Giovanni Di Lorenzo ha commentato il pareggio del Maradona ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore azzurro: "C'è un po' di rammarico soprattutto per il primo tempo che abbiamo fatto dove potevamo concretizzare qualche palla gol che abbiamo avuto. Nel secondo tempo è uscita la qualità dell'Inter, è stata una partita difficile contro un avversario forte".

"Ci portiamo a casa questo punto e da domani si comincia a pensare alla prossima partita. Perisic? È un giocatore forte in un momento di forma importante e c'era da stare attenti ai loro quinti. Dispiace perché avevamo a un certo punto la partita in mano e c'è stato questo episodio del rimpallo nel gol loro. Ormai ci prendiamo questo punto e continuiamo il nostro percorso. Dal campo a un certo punto sembrava fossimo in controllo, ma con squadre così forti un dettaglio può cambiare tutto".