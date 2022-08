Di Lorenzo: “Sappiamo di non essere considerati tra i primi: questo ci motiva”

Le parole del capitano del Napoli: "Lasciamo stare l'esterno, secondo me siamo una squadra forte, possiamo divertirci quest'anno"

"Sappiamo di non essere considerati fra le prime squadre nella griglia di partenza della Serie A, ma questa cosa ci deve motivare ancora di più. Lasciamo stare l'esterno, secondo me siamo una squadra forte, possiamo divertirci quest'anno, siamo motivati per smentire quello che dicono ora i media".