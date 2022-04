Di Maggio: “Felice di essere un calciatore dell’Inter. Il gol su punizione…”

Il centrocampista nerazzurro è stato uno dei grandi protagonista del successo della Nazionale Under 17 contro l'Ucraina

Luca Di Maggio è stato uno dei grandi protagonisti della Nazionale Under 17, sia nel successo di oggi per 3-1 contro l'Ucraina che ha certificato la presenza degli Azzurrini all'Europeo di categoria, sia durante tutto il cammino di qualificazione. Il centrocampista dell'Inter è intervenuto a fine gara ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo lottato e sudato, siamo contenti di aver portato a casa questa qualificazione da primi nel girone, era il nostro obiettivo fin dal primo giorno. 9 punti su 9, adesso ce la godiamo negli spogliatoi. Il gol su punizione? Il portiere era messo un po' male, è stato abbastanza facile. L'Inter? Credo che siano contenti delle mie prestazioni, mi seguono sempre. Sono molto felice di essere un calciatore dell'Inter. Giocare contro i ragazzi ucraini? Sappiamo che non vivono delle situazioni facili, ma allo stesso tempo volevamo questa vittoria, e sul campo non abbiamo lasciato niente. Obiettivo? Vincere l'Europeo".