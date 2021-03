Paura in casa Di Maria e Marquinhos: famiglie rapinate durante PSG-Nantes

Durante la gara contro il Nantes il calciatore argentino è stato sostituito su indicazione di Leonardo, che ha telefonato a Pochettino per informarlo dell'accaduto

Grande paura per Angel Di Maria nella giornata di ieri. La famiglia del calciatore è rimasta vittima di una violenta rapina nella sua abitazione e del sequestro della stessa mentre il calciatore era in campo, impegnato nella gara contro il Nantes. Il giocatore del Psg è stato sostituito al 62' da Pochettino informato dell'accaduto da Leonardo che lo ha tolto dal campo per "situazioni extra-calcistische".