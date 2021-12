Di Marzio: “Atalanta la squadra più forte della A in trasferta. Spalletti…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Gianni Di Marzio ha parlato così di Napoli in vista della sfida contro l'Atalanta

"Abbiamo sempre elogiato Spalletti ma forse pensava che la partita con il Sassuolo fosse già chiusa, poteva stare più attento nei cambi. Quello è un campo ostico, già l'anno scorso fu una partitaccia e molto spesso il Sassuolo ci ha dato dei problemi. Dionisi sta verticalizzando ancora di più il gioco di De Zerbi. Con l'Atalanta 4-4-2? Modulo meno indicato, al massimo meglio il 4-3-3. Ma in questa partita non cambierei modulo. L'Atalanta ha vinto 6 partite su 7 fuori casa, giocano 1 vs 1 stando in attesa e poi fregano in contropiede. Peccato che una partita del genere capiti al Napoli senza i suoi migliori giocatori. I 32 gol dell'Atalanta li hanno segnati ben 11 giocatori, solo Zapata ne ha fatti 9, Pasalic 7, Malinovskyi 3, Toloi 2 e così via. Bisogna stare attenti a tutti.