Di Marzio avverte Inzaghi: “All’Inter dovrà metterci una marcia in più”

Le dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio dell'ex tecnico, che consiglia il nuovo allenatore dell'Inter Simone Inzaghi

Mister Gianni Di Marzio ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione 'Maracanà', dei cambi in panchina in Serie A e dell'impatto che potranno avere i nuovi allenatori. Tra questi c'è anche Simone Inzaghi, che ha lasciato la Lazio e ha preso il posto di Antonio Conte all'Inter.