Di Marzio: “Coronavirus? L’Italia dà una brutta immagine. Inter-Sampdoria…”

Mister Gianni Di Marzio a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto per parlare della questione Coronavirus nello sport italiano.

Come valuta le ultime idee sulle partite a porte chiuse?

“La mia posizione è sempre stata quella di disputare le partite a porte chiuse. Il rischio è elevato e riguarda non solo noi ma tutto il mondo. Dobbiamo stare molto attenti e fare le cose attentamente. Se dobbiamo stare a distanza di un metro, come è possibile andare in sicurezza allo stadio. Stiamo dando una brutta immagine al mondo con tutte queste polemiche”.

L’Inter vorrebbe recuperare prima la partita con la Samp. E’ giusto?

“Sono situazioni poco normali quelle che si stanno creando. Se ci sono delle regole, vanno rispettate, quindi va prima recuperata la partita e poi si va avanti, slittando il calendario”.