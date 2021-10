Di Marzio: “Inter, serve il miglior Dumfries per dimenticare Hakimi. Per ora…”

L'esperto di mercato di Sky Sport ha parlato così dell'esterno olandese, ieri protagonista in negativo con la Juve

A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così dei primi mesi in casa Inter di Denzel Dumfries: “Dumfries, l’errore di ieri ha negato una vittoria che era vicinissima per l’Inter. Per ora non è ancora quel giocatore preso per sostituire Hakimi e già l’eredità era pesantissima. L’olandese commette ancora errori importanti, serve il miglior Dumfries per aiutare l’Inter a dimenticare un campione come Hakimi”.