Sono ore di riflessione in casa Genoa vista l'emergenza infortuni. Dopo l'arrivo a parametro zero dell'ex Cagliari Gaston Pereiro, infatti, la società rossoblù sta valutando un altro innesto in attacco. Spiega Gianluca Di Marzio: "Resiste il nome di Mario Balotelli, ma quello dell'italiano non è l'unico nome sulla lista. Il Genoa continua a riflettere se intervenire in attacco in queste ore e puntare su un attaccante svincolato. I rossoblù devono fare i conti con un'infermeria che continua a riempiersi. Si è fermato Ekuban.