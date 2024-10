"E comunque la vita e il calcio hanno deciso di voler bene a Balotelli restituendogli qualcosa. Le occasioni, tante. Ho sempre avuto un debole per Mario, il principe degli irregolari: di quelli che non passano mai inosservati e sanno emozionare. Penso che lui lo sapesse, per questo quattro anni fa - un giovedì di febbraio - scelse di farsi intervistare. Uno di fronte all’altro. Due sedie, una bottiglietta d’acqua. Un solo caffè. «Non ne ho mai bevuti», disse. Eravamo a Torbole Casaglia, a pochi chilometri da Brescia dove Massimo Cellino ha fatto costruire a proprie spese il nuovo centro sportivo. «So di poter fare di più e non sono soddisfatto», cominciò così. «Sono ancora in tempo per rimediare. Avrei potuto essere più in alto, forse, ma non mi pento delle mie scelte, né di qualche stupidata giovanile. Non avrebbe senso ora. Sono cresciuto, l’istinto l’ho sostituito con il lavoro. Ho incontrato allenatori con i quali c’è stata sintonia e altri che non mi hanno aiutato. Ho litigato con Mou e Mancini, e ti parlo di chi è stato importantissimo per me. A diciotto anni non capivo, ma non sono mai stato stupido. Mi hanno descritto così? La gente trova più interessanti i giudizi negativi».