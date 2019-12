Di Marzio: “Icardi succube della moglie, fuori dal campo non sa regolarsi. Come si fa a…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex tecnico Gianni Di Marzio ha parlato così delle differenze tra Romelu Lukaku e Mauro Icardi: “Lukaku crea spazi per Lautaro, con Icardi invece l’argentino sarebbe stato annullato. Lukaku si sacrifica anche in fase di non possesso, mentre Icardi no, anche se in fase di finalizzazione è più forte. Se vuoi giocare con Lautaro, Lukaku è l’ideale. Icardi è succube della moglie-agente. Come fa a fare così? Chiaro che lei lo vuole a Milano, visto che lavora lì. Lui fuori dal campo non riesce a regolarsi”.