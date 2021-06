Di Marzio: “Insigne rischia di fare la fine di Donnarumma al Milan. Bisogna…”

Gianni Di Marzio, intervenuto a Radio Marte, ha parlato così di Lorenzo Insigne e del suo futuro al Napoli

Il futuro di Lorenzo Insigne al Napoli è in discussione. L'accordo per il rinnovo di contratto non è ancora stato raggiunto e, per questo, aumentano le voci di un possibile addio. Gianni Di Marzio, intervenuto a Radio Marte, ha parlato così: