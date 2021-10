Di Marzio: “Inter, in Champions mancata tranquillità, serviva prestazione diversa”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio ha commentato la prestazione dell'Inter di Simone Inzaghi a Kiev contro lo Shakhtar

"In Europa il tasso qualitativo aumenta, c'è maggiore rapidità di pensiero. L'Inter ha affrontato la squadra di De Zerbi piena di brasiliani, dove ha avuto occasioni e non le ha sfruttate. E' mancata spensieratezza e tranquillità, in generale non è stata una grossa prestazione, doveva fare una partita diversa".