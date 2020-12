Di Marzio: “Inter da scudetto ma il Napoli di più: ecco perché. Arbitri italiani scarsi: Massa…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio:

“L’Inter e il Napoli possono ambire allo Scudetto, con il Napoli che ha un vantaggio: ha due giocatori per ogni ruolo. L’Inter non mi fa impazzire ma ha uomini con esperienza internazionale e ha fatto investimenti tali per poter ambire al primo posto. Il Napoli ha una squadra organizzata molto bene, bisogna dare atto a Giuntoli di aver messo a disposizione di Gattuso due giocatori per ogni ruolo. Qualitativamente peraltro sono buoni giocatori, Di Lorenzo è arrivato pure alla Nazionale”.

ARBITRI E MASSA – “Sono peggiorati, hanno sindromi di protagonismo incredibili. Massa è uno dei più scarsi e permalosi. Gattuso ha fatto bene a difendere il proprio giocatore ma non è vero che in Inghilterra si mandano a quel paese gli arbitri, c’è disciplina. Quando ci sono 50.000 spettatori gli arbitri fanno finta di non sentire. Checché ne dicano gli arbitri, c’è sempre un po’ di sudditanza. Un mezzo fallo tra l’una o l’altra lo decidono al momento”.

ORSATO – “Orsato non dirige più l’Inter? Non avrebbe dovuto più arbitrare in generale, invece addirittura quest’anno è stato premiato come miglior arbitro”.