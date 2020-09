Sky – Inter, conferme su Nainggolan-Cagliari. In entrata l’occasione può essere…

Sono giorni frenetici per il mercato dell’Inter. A meno di una settimana dalla chiusura della finestra estiva, il club nerazzurro continua a lavorare per chiudere le ultime operazioni in entrata e in uscita. Negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto sui movimenti del club di viale della Liberazione: “Nonostante le parole di Ausilio, che ha smorzato, sono stati fatti passi avanti tra Inter e Cagliari per Nainggolan. Il centrocampista belga si trasferirà a titolo definitivo al Cagliari con l’inserimento nella trattativa di uno o due giovani tra Ladinetti e Biancu. Ranocchia resta, l’Inter non lo lascia partire, mentre per Skriniar il club nerazzurro attende un’offerta alta del Tottenham. Staremo a vedere se arriverà. In entrata l”occasioncina‘ di cui parla Ausilio può essere Marcos Alonso. Il terzino può andare via dal Chelsea in prestito dopo aver litigato con Lampard. Ma prima deve partire Dalbert“.