Di Marzio: “Italia, complimenti a Mancini. Ma vedo un centrocampo un po’ leggero”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio ha commentato la vittoria ottenuta dall'Italia di Mancini

"Complimenti a Mancini, che ha dato spirito e nuova linfa a questa Nazionale. Da ex allenatore, vedo un centrocampo un po' troppo leggero. Sul piano fisico a livello mondiale ho dei dubbi su questa mediana. Dietro non ci sono troppi ricambi, in mezzo invece delle alternative le abbiamo. Non mi esalterei troppo, visti gli avversari incontrati".