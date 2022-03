Di Marzio: “Juve-Dybala, non si è fatto un ragionamento economico perché…”

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato così del mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juve

A Sky Sport, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato così del mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juve: “Dove va Dybala? Quanto ha chiesto alla Juve? La Juve il top player l’ha già preso, è Dusan Vlahovic l’investimento per il futuro. Il club ha fatto un’operazione onerosa, per un giovane. La Juve non ha offerto a Dybala nessuna cifra, sarebbe stata irrispettosa. Non si è arrivati nemmeno a fare un ragionamento economico. Dybala rischia di non trovare un club disposto a dargli 8 milioni più bonus o magari rischia di trovarla da un club non così blasonata. Il Newcastle per dire glieli dà anche, ma lui non va là ecco”.