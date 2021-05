Di Marzio: “Juventus, annata fallimentare. Contro l’Inter dovrà farsi il segno della croce”

Ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio si è proiettato alla sfida di domani pomeriggio all'Allianz Stadium tra Juventus e Inter

​​​​​​​"Perché tutta questa clemenza? Va fatto un processo a questo anno fallimentare della Juventus, perché è giusto così. Non è solo il fallimento di Pirlo ma di chi lo ha scelto. Ma che squadra è questa? Con giocatori fuori ruolo e non solo. Non sono d'accordo con il suo pensiero".

"Ho portato De Canio in Premier, ha avuto un grande impatto ma se non sai la lingua vai in netta difficoltà. Per me è da Juventus".