Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianni Di Marzio parla della lotta scudetto. Questo il commento dell’ex allenatore: “La Lazio potrebbe essere il Leicester del calcio italiano: gioca bene, ha un’ottima difesa e il secondo attacco dopo l’Atalanta, in più non ha l’Europa al contrario di Inter e Juventus, che però rimane la squadra favorita per lo scudetto“.

(Radio Sportiva)