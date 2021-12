Di Marzio: “Lukaku? Nessuna pietà per lui, doveva pensarci prima”

Le parole dell'ex tecnico: "Lukaku? "I giocatori sono tutti uguali. Adesso si trova male lì perché non lo fanno giocare e poi comincia a rimpiangere dov'era"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato così dell'intervista rilasciata da Romelu Lukaku a Sky Sport: "I giocatori sono tutti uguali. Adesso si trova male lì perché non lo fanno giocare e poi comincia a rimpiangere dov'era. Non ho pietà però per lui, doveva pensarci prima. Ha pensato al guadagno dopo essersi riabilitato in Italia".