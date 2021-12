Di Marzio: “Inter, consapevolezza che la rosa è competitiva. La strategia a gennaio”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha parlato così della strategia di mercato dell'Inter per gennaio

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha parlato così della strategia di mercato dell'Inter per gennaio: "Il titolo “simbolico” di campioni d’inverno e la consapevolezza da parte della società nerazzurra di avere allestito in estate e nelle scorse sessioni una rosa competitiva, come emerso nella prima parte di stagione: se non ci saranno cessioni (Vecino potrebbe decidere di partire e in tal caso verrebbe sostituito) oppure occasioni a mercato in corso, l’Inter non dovrebbe fare operazioni in entrata durante il mese di gennaio, concentrandosi invece sui rinnovi dei calciatori della rosa in scadenza".