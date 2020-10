Di Marzio: “Inter, Nainggolan può essere determinante. Hakimi un fuoriclasse, ma è carente nella…”

Gianni Di Marzio è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione “Maracanà“, per parlare del momento del mercato che si è concluso ieri alle 20: “Il colpo migliore Direi Osimhen, perché so le sue caratteristiche e fa al caso del Napoli. Ma oltre a lui c’è Hakimi, che è un fuoriclasse. Nella fase offensiva è fortissimo, ma nel 3-5-2, nella fase difensiva, è abbastanza carente. Tecnicamente è il giocatore più forte arrivato in Italia. Chi ha lavorato meglio sul mercato? Il Napoli, anche perché non ha venduto, così come l’Inter. Sono felice che Nainggolan sia rimasto, perché alla lunga può essere determinante“.