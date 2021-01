L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport delle possibili trattative riguardanti l’Inter in questa sessione di trasferimenti:

“Lo ha ribadito anche Marotta. Viste le difficoltà si pensa di riconfermare l’intero gruppo. Non ci sono richieste allettanti se non di prestito per Pinamonti. Nessun sondaggio concreto o trattativa aperta per Eriksen. Fino a che le cose stanno così sarà difficile per l’Inter fare qualsiasi tipo di operazione”.