Di Marzio: “Politano-Spinazzola vantaggio per Inter e Roma. Juve? Da notizie di spogliatoio…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex tecnico Gianni Di Marzio ha parlato così dello scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma: “E’ un vantaggio per entrambe, altrimenti non lo farebbero. Spinazzola Conte lo conosce e ha bisogno di un esterno basso a destra. Politano ritornerebbe a casa e potrebbe fare anche l’attaccante. Sono sorpreso dalle romane: la Lazio può fare bene fino alla fine, la Roma anche”.

Su Sarri

​​​​​​​”Non ho ancora visto la squadra che è l’espressione del proprio allenatore. Alcuni campioni non puoi farli giocare scolasticamente. Ma difesa alta, inserimenti costanti degli esterni bassi, si dovrebbero vedere di più. E’ in difficoltà in questo momento. Da notizie di spogliatoio, c’è proprio un disagio anche dei giocatori stessi. E in particolare di Dybala”.