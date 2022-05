Di Michele: “Bonazzoli mi piace tanto, è l’ideale per la Salernitana”

Le parole dell'ex centravanti: "Ha fatto bene sia come prima che come seconda punta, andare in doppia cifra con una neopromossa è complicato"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, David Di Michele, ex centravanti, ha parlato così di Federico Bonazzoli, ex centravanti dell'Inter oggi alla Salernitana: “È un attaccante che mi piace tanto, perché può giocare in più ruoli senza perdere il guizzo vincente. Ha fatto bene sia come prima che come seconda punta, andare in doppia cifra con una neopromossa è davvero complicato. Secondo me, è il calciatore ideale per la Salernitana: ha grinta e personalità, che sono due fattori essenziali per entrare nel cuore dei tifosi”.