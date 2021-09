Di Michele: “Spalletti è migliorato. Scudetto? La Roma può essere la sorpresa”

David Di Michele, ex attaccante di Serie A, ha commentato la situazione del nostro campionato, a cominciare dal grande momento del Napoli

Intervenuto ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione in onda su 1 Station Radio, David Di Michele, ex attaccante di Serie A , ha commentato la situazione del nostro campionato, a cominciare dal grande momento del Napoli:

"Spalletti è l’allenatore giusto per il Napoli, ha messo più qualità e mentalità di Gattuso. È migliorato rispetto a quando l’ho avuto ad Udine come tecnico. Scudetto? La Roma può essere la sorpresa di turno. Per quanto concerne la Fiorentina, bisogna vedere quanto durerà l’effetto entusiasmo Italiano. La Juventus prima o poi tornerà ai suoi livelli, è solo un momento di assestamento".