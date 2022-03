Di Napoli: “Corsa scudetto, tutto aperto: ecco chi ha il calendario migliore”

L'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli ha parlato così della corsa scudetto in Serie A tra Milan, Napoli, Inter e Juve

L'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli a TMW Radio ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Di Lorenzo out? Queste perdite sono importanti. Abbiamo visto la differenza tra i titolari e le riserve nel Napoli. Ha sofferto un po', e ora che mancano poche partite la sfida è molto aperta.Credo che sia un campionato particolare, avvincente, dove ogni partita non è mai facile. E' tutto aperto ancora, ma il calendario del Milan è migliore a essere sinceri”. Il Milan è in testa a quota 66, col Napoli che insegue a 63, l’Inter a 60 (con il match contro il Bologna da recuperare) e la Juventus a 59.