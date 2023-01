Di Napoli: “Inter da scudetto, col Napoli gara super. Non voglio gufare ma…”

A “1 Football Club” , programma radiofonico in onda su 1 Station Radio , è intervenuto Arturo Di Napoli , ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Empoli.

Inter-Napoli sarà un derby per te? "Sono legato tanto a queste due squadre. Mi hanno svezzato come calciatore e come uomo. Sarà una gara super, possono vincere entrambe le formazioni. Per quanto dimostrato nella prima parte di stagione, il Napoli forse è favorito. Ma inizierà presto un altro campionato, entrambi i club possono lottare per il titolo".