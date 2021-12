Di Napoli: “La Juve non muove mai e c’è per lo scudetto. Mi aspetto….”

L'ex giocatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dice la sua sulla lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato della lotta scudetto. L'ex giocatore non esclude dalla lotta la Juventus nonostante il ritardo in classifica: "Il Napoli sta dimostrando di essere una squadra equilibrata che merita il primo posto. Le assenze peseranno, perché nell'economia della squadra sono assenze determinanti. Ma il gioco è collaudato, chiunque gioca sa cosa deve fare. Spalletti può sopperire alle assenze".

Inter, Atalanta e Napoli: da chi si aspetta una risposta forte in chiave Scudetto?

"La Juve non muore mai, non è fuori dai giochi, anche per lo Scudetto. E' troppo forte, la realtà dice altro, ma guai a lasciarla fuori".