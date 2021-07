Italia-Spagna, Di Natale: “Noi stiamo meglio. Cassano? Una volta disse…”

Intervistato da Repubblica, l'ex attaccante parla di Italia-Spagna e ricorda la finale dell'Europeo del 20212

Nel 2012 l'Italia cadeva in finale per mano della Spagna con un netto 4-0. A distanza di 9 anni gli azzurri hanno l'occasione di riscattarsi. In quella nazionale allenata da Cesare Prandelli c'era anche Totò Di Natale. "In finale non ci fu storia. Altro che stanchi: erano più forti, erano una squadra bella da vedere: durante la finale in panchina con Nocerino ci facevamo le facce, li ammiravamo", ricorda l'ex attaccante a Repubblica. "Poi certo, si era fatto male Chiellini, perdemmo Thiago Motta e finimmo in dieci. Ma non ci fu storia".