In una lunga intervista rilasciata a Marca, Antonio Di Natale ha parlato anche della corsa scudetto.Vede il Milan capace di spezzare l’egemonia della Juventus? Chiede il giornalista. Questa la risposta dell’ex attaccante: “Penso che il Milan sia una squadra molto giovane che sta dimostrando come si gioca a “calcio”. Pioli sta facendo un ottimo lavoro. Milan, Napoli, Inter, Roma, di cui non si parla tanto… Fonseca ha un modo di giocare che mi piace molto“.

(Marca)