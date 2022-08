Di Natale: “La Roma la squadra che ha più possibilità di vincere il campionato. Inter e…”

Intervistato da Il Bianconero, Antonio Di Natale ha parlato della lotta scudetto. Secondo l'ex attaccante dell'Udinese è la Roma la squadra favorita per la vittoria finale. "'Secondo me la Roma è la squadra che ha più possibilità di vincere il campionato. E' chiaro che Juve, Inter e Milan sono sempre li a giocarsela, ma per i giocatori acquistati e per l'atmosfera che si sta creando, ti dico che secondo me la Roma ha ottime chance di successo".