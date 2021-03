Caso Diawara e 3-0 a tavolino col Verona, accolta richiesta Roma per ricorso in presenza

Il Collegio di Garanzia del Coni ha fissato per il 15 marzo la data dell'udienza per il ricorso della Roma sul caso Diawara

Il Collegio di Garanzia del Coni ha fissato per il 15 marzo alle 15.30 la data dell'udienza per il ricorso presentato dalla Roma sul caso Diawara. Il club giallorosso chiede la restituzione del punto ottenuto sul campo a Verona e successivamente perso con il 3-0 a tavolino assegnato dalla Corte Sportiva d'Appello della Figc per aver il club giallorosso inserito erroneamente il centrocampista guineano nella lista under 22, nonostante avesse già compiuto 23 anni.