Diaz: “Milan, sogno il ventesimo scudetto. E in Champions possiamo fare di più”

Brahim Diaz, centrocampista spagnolo del Milan, in un'intervista concessa ad AS ha espresso le sue sensazioni in vista della nuova stagione: "Che Milan dovremo attenderci? Una squadra più consapevole della propria forza, che sogna il ventesimo scudetto e che lotterà partita dopo partita per conquistarlo. L'asticella si alza anche in Europa? Sì, possiamo fare di più. Abbiamo una rosa che mescola gioventù ed esperienza, e un club che, come pochi, sa cosa sia la Champions League. Abbiamo vinto un titolo importante, siamo cresciuti e saremo in prima fascia. Dobbiamo crederci".