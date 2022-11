Nuovo stadio, dibattito pubblico concluso: attesa per l’avvio della prossima fase

Si è chiuso il dibattito pubblico sulla realizzazione del nuovo stadio di Milano, tema centrale nelle idee di Inter e Milan. Tuttosport spiega i prossimi passaggi: "La relazione è stata consegnata a club e Palazzo Marino. La giunta avrà due mesi di tempo per recepire eventuali proposte di modifica emerse dal dibattito. Se i club accetteranno questi cambiamenti, si passerà alla fase del progetto esecutivo, che comporta circa 30 milioni di spese. Il Comune potrebbe rivedere qualcosa nella cittadella dello sport e nello spazio commerciale a fianco del nuovo stadio, anche per andare incontro alle richieste degli ambulanti che da anni lavorano intorno a San Siro. I negozi saranno soprattutto di alta gamma, molti di articoli sportivi. Non ci saranno, invece, scostamenti dalla capienza del nuovo stadio, fissata a 65mila posti. Inter e Milan non intendono costruire un terzo anello, necessario per andare oltre".