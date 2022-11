Di Biagio: “Bologna, gara strana. Inter ha concretizzato ogni occasione”

Se ci sono state gare nelle quali la squadra di Inzaghi non aveva sfruttato le chance a disposizione, con i rossoblù è andata diversamente

«Quella contro l'Interè stata una partita strana per il Bologna. Nei primi venticinque minuti ha fatto bene il Bologna ed è arrivato l'uno a zero, poi dopo il due a uno è arrivato un risultato severo perché l'Inter ha messo a frutto tutto quanto ha creato. A Torino non era andata invece così». L'ex nerazzurro Gigi Di Biagio, su DAZN, ha detto la sua rispetto alla partita tra i nerazzurri e il Bologna di Thiago Motta.