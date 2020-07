Spal, Di Biagio: “Meritavamo il vantaggio. Contatto Handanovic-Strefezza? Rigore netto”

Dopo il poker subito al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara contro l’Inter, l’allenatore della Spal Luigi Di Biagio ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: “Buon primo tempo in cui meritavamo di passare in vantaggio e poi di pareggiare. Poi quando dai la possibilità a una squadra come l’Inter di andare sul doppio vantaggio diventa complicato. I ragazzi mi sono piaciuti anche nel secondo tempo per il sacrificio, hanno anche costruito buone occasioni non sfruttate. Negli ultimi 20 metri dobbiamo essere più incisivi. Contatto Handanovic-Strefezza? L’abbiamo rivisto tante volte. È rigore netto, non ci sono dubbi. Non capisco perché l’arbitro non l’abbia fischiato live. Vedendo i rigori dati nell’ultimo periodo mi viene da sorridere“.