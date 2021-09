Di Canio: “Inter? Sembrava amichevole estiva. Ora il girone si complica”

Così l'ex centravanti: "E' la serata dei rimpianti? Assolutamente sì. L'Inter mi è sembrata lenta inizialmente"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Paolo Di Canio, ex centravanti, ha parlato così del pareggio dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk: "E' la serata dei rimpianti? Assolutamente sì. L'Inter mi è sembrata lenta inizialmente, sembrava un'amichevole estiva: forse il primo vero freddo ha bloccato i giocatori. Ha avuto le occasioni per vincerla, Dzeko ha sbagliato un gol clamoroso: Shakhtar indigesto per questa Inter, non può bastare solo il tiro di Barella. Con la vittoria dello Sheriff si complica un po' il girone: questo è un rimpianto, questo Sheriff bisogna prenderlo con le pinze".